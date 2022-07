Lorenzo tue es «wahnsinnig leid» für Rakers - und auch für ihn selbst, «weil ich jetzt versuchen musste, mir das, was Judith sich in Wochen erarbeitet hat, in anderthalb Stunden reinzuziehen». Der 63-Jährige hatte nur Stunden vor der Aufzeichnung der Sendung von dem positiven Testergebnis seiner Co-Moderatorin erfahren. «Ich konnte mich natürlich nicht so toll vorbereiten, wie Judith das immer tut. Jedenfalls nicht auf die Gäste, die sie übernommen hätte», erklärt di Lorenzo.