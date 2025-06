Bei «Alles was zählt» wird Tennis gespielt: Neue Stars für die Serie

Josephine Martz ist als Joana Perez das erste Mal am 16. Juli (Folge 4739) in «Alles was zählt» zu sehen, Bianca Hein als ihre Mutter Gabriella am 30. Juli (Folge 4750). Ab dann wird dem Bericht zufolge der neue Sport in den Fokus der Serie rücken. Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass «Alles was zählt»–Star Francisco Medina (48) sein neuntes Comeback in der Serie feiert. Ab dem 21. Juli ist er demnach wieder in seiner Rolle als Maximilian von Altenburg zu sehen.