Bei Angelina Jolie leuchtet nur ihr Luxus-Lippenstift

Privater Schicksalsschlag

Angelina Jolie war vor ihrem Auftritt in Shanghai bereits viel unterwegs, um für ihren neuen Film «Couture» zu werben. In dem Streifen von Alice Winocour spielt sie die Rolle der Maxine Walker, einer Filmregisseurin, die während ihrer Arbeit für ein grosses Modehaus bei der Pariser Modewoche mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert wird. Das Filmdrama handelt zudem von einem Model und einer Maskenbildnerin, die versuchen, in der Branche Fuss zu fassen.