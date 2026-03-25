Bei Auftritt mit Fürst Albert: Erbprinz Jacques begeistert die Fans

Zwillinge treten immer mehr ins Rampenlicht

Nicht nur vor Ort, sondern auch auf Instagram sorgte das Vater–Sohn–Duo mit seinem Auftritt für Begeisterung. «Prinz Jacques war tadellos gekleidet. Es ist so schön zu sehen, dass ein Kind von seinen Eltern so unterstützt wird», heisst es in den Kommentaren zu den Schnappschüssen von dem Ausflug unter anderem. Einige User staunten ausserdem darüber, wie gross der Elfjährige bereits ist.