Bei Auftritt mit Fürst Albert: Erbprinz Jacques begeistert die Fans

Fürst Albert II. (68) und sein Sohn Erbprinz Jacques (11) haben in Monaco die Ausstellung zum 30–jährigen Jubiläum des Briefmarken– und Münzmuseums eröffnet. Im Anschluss an ihren Besuch trugen sich die beiden in das offizielle Gästebuch ein, wie auch in den sozialen Medien zu sehen ist.
Auf Instagram teilte der Palast einen Clip, in dem die Royals durch das Museum geführt werden und die Jubiläumsausstellung, die die Geschichte des Hauses nachzeichnet, einweihten. Auch Bilder des Besuchs von Fürst Albert und Prinz Jacques in dem Museum postete das Fürstenhaus.
Für den offiziellen Anlass kleidete sich nicht nur Albert elegant. Sein Sohn erschien im dunkelblauen Anzug mit passender Krawatte, weissem Hemd und schwarzen Schuhen. Sein Vater legt ihm auf mehreren Aufnahmen den Arm um die Schulter. Albert II. wählte ebenfalls ein dunkelblaues Sakko, das er mit weissem Hemd, hellblauer Krawatte und grauer Stoffhose kombinierte.
Zwillinge treten immer mehr ins Rampenlicht
Nicht nur vor Ort, sondern auch auf Instagram sorgte das Vater–Sohn–Duo mit seinem Auftritt für Begeisterung. «Prinz Jacques war tadellos gekleidet. Es ist so schön zu sehen, dass ein Kind von seinen Eltern so unterstützt wird», heisst es in den Kommentaren zu den Schnappschüssen von dem Ausflug unter anderem. Einige User staunten ausserdem darüber, wie gross der Elfjährige bereits ist.
Erbprinz Jacques und seine Zwillingsschwester Prinzessin Gabriella treten immer öfter zusammen mit ihren Eltern auf. In den vergangenen Monaten waren sie bei verschiedenen Anlässen mit Fürst Albert und ihrer Mutter, Fürstin Charlène (48), zu sehen. Die Kinder des Fürstenpaars wurden am 10. Dezember 2014 geboren. Um 17:04 Uhr kam Gabriella Thérèse Marie Grimaldi zur Welt, zwei Minuten später folgte Jacques Honoré Rainier Grimaldi. Aufgrund der Erbfolge in Monaco ist Jacques der Nachfolger seines Vaters.