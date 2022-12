Bei Auktion: «E.T.» bringt 2,5 Millionen Dollar ein

Die Figur, die für den Dreh mit den Schauspielern verwendet wurde, wurde von dem Auktionshaus mit Sitz in Kalifornien auf zwei bis vier Millionen Dollar geschätzt. Die Versteigerung wurde US-Medienberichten zufolge bei 500.000 US-Dollar eröffnet. Der Name des Käufers ist nicht bekannt. Das «einzigartige» Modell von Designer Carlo Rambaldi (1925-2012), das dieser 1981 gebaut hatte, «stammt aus der Zeit vor moderner CGI-Technologie und -Effekten», verfügt über 85 Bewegungspunkte und «gilt als technisches Meisterwerk», heisst es in der Beschreibung von «Julien's Auctions».