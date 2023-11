Bei Benefizgala in New York: Prinz Harry scherzt über sich selbst

Prinz Harry (39) hat einmal mehr seinen Sinn für Humor unter Beweis gestellt. Bei der Benefizgala «Stand Up for Heroes» der Bob Woodruff Foundation im Lincoln Center in New York am vergangenen Montag hat der Mann von Herzogin Meghan (42) per Videobotschaft eine unterhaltsame Rede gehalten, in der er Witze über sich selbst gerissen hat.