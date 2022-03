Bei «Bridgerton»-Star Nicola Coughlan ist kein Geheimnis sicher

Ein zentrales Thema der zweiten Staffel ist der Konflikt zwischen Herz und Kopf. Wie entwickelt sich das bei Penelope?

Coughlan: Penelope ist jemand, der immer auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt. Das kommt ihr manchmal in die Quere. Wenn sie im Whistledown-Modus ist, dann ist Penelope sehr selbstbewusst, sie weiss, was sie tut. Auf der anderen Seite ist sie sehr emotional, sie gerät oft in Situationen, in denen sie verletzt werden könnte.