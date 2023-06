Mark Shand war ein britischer Autor und Naturschützer. Unter anderem trat er in BBC-Dokumentarfilmen auf, in denen es hauptsächlich um das Überleben von Elefanten ging. Sein Buch «Travels on My Elephant» wurde ein Bestseller. Im April 2014 war Shand in New York, um an einer Spendenveranstaltung für «Elephant Family» teilzunehmen. Später am Abend soll er vor seinem Hotel gestürzt sein und sich dabei eine schwere Kopfverletzung zugezogen haben. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, starb dort aber später an den Folgen der Verletzung. Mark Shand wurde 62 Jahre alt. Er hinterliess eine Tochter, die 1995 zur Welt kam. Von deren Mutter hatte sich Shand 2010 scheiden lassen.