Bei den Actor Awards: Jenna Ortega überrascht mit Red-Carpet-Look

Schauspielerin Jenna Ortega (23) hat bei den Actor Awards am Sonntagabend einmal mehr ihren unkonventionellen Modestil bewiesen. Der Star aus «Wednesday» überraschte auf dem roten Teppich in Los Angeles in einem tief ausgeschnittenen Lingerie–Kleid mit halterlosen Strümpfen.
Beinschlitz und tiefer V–Ausschnitt
Wie «Women's Wear Daily» berichtete, stammt das Kleid aus der Herbstkollektion 2026 von Christian Cowan. Der gewagte Look, der viel Haut zeigte, wartete mit Lingerie–inspirierten Details in Cremetönen, ausgefranstem Stoff und einem hohen Beinschlitz auf. Das Oberteil des Kleides war ebenfalls mit Spitze verziert und hatte einen tiefen V–Ausschnitt.
Dazu kombinierte Ortega mehrere Halsketten, graue Strümpfe und schwarze Peeptoe–Plateau–Heels mit Knöchelschnallen. Ihre langen schwarzen Haare trug sie offen, die Augenpartie dunkel geschminkt und die Lippen hatte sie mit einem Dunkelrot betont.
Nominiert für ihre Rolle in «Wednesday»
Die Schauspielerin ist für ihren Gothic–Stil bekannt geworden, insbesondere im Zusammenhang mit ihrer Serie «Wednesday» und Filmen wie «Beetlejuice 2». Bei den Actor Awards war sie für «Wednesday» in der Kategorie «Herausragende Leistung einer Schauspielerin in einer Comedyserie» nominiert. Der Preis ging allerdings posthum an Catherine O'Hara (1954–2026) für «The Studio». Die Schauspielerin ist am 30. Januar im Alter von 71 Jahren an einer Lungenembolie in Folge ihrer Darmkrebserkrankung gestorben.