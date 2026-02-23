Bei den BAFTA-Awards: Kate Hudson strahlt neben ihrem Dauerverlobten

Im September 2021 gab Kate Hudson die Verlobung bekannt

Das Paar zeigte sich in London sehr vertraut und innig. Bei der Ankunft hielten sie Händchen, vor den Fotografen posierten sie Arm in Arm. Die beiden sind bereits seit mehr als vier Jahren verlobt. Im September 2021 hatte Kate Hudson den Beziehungsschritt auf Instagram bekannt gegeben. «Let‹s go!» (dt. «Los geht›s!»), schrieb sie unter ein Foto, das die beiden an der Küste in einer innigen Umarmung zeigt, und zu Braut–, Bräutigam– und Kirchen–Emoji. Die Hochzeit lässt seitdem jedoch auf sich warten.