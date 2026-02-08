Bei DGA Awards: Seth Rogen würdigt verstorbene Catherine O'Hara

Schon kurz nach dem Tod O‹Haras hatten viele Stars, darunter Rogen, in den sozialen Medien um die Schauspielerin getrauert. «›Kevin – Allein zu Haus' war der Film, der in mir den Wunsch geweckt hat, Filme zu machen», schrieb er auch auf Instagram. Bei der ersten Begegnung habe er ihr gesagt, sie sei die lustigste Person, die er je auf der Leinwand gesehen habe. «Mit ihr zusammenzuarbeiten, war eine wahre Ehre. Sie war urkomisch, liebenswürdig, intuitiv, grosszügig... sie hat mich dazu inspiriert, unsere Serie so gut zu machen, dass sie ihrer Mitwirkung würdig war.»