Bei diesem Duell sind Prinz William und Herzogin Kate Kontrahenten

Bekannt für ihren Sportsgeist

Das royale Paar ist bekannt dafür, sich gerne bei öffentlichen Veranstaltungen in diversen sportlichen Wettbewerben zu messen - so auch schon im Rugby. Die «Daily Mail» zitiert eine Person aus dem Umfeld der beiden mit den Worten: «Sie sind berühmt fürs Wetteifern miteinander und das wird keine Ausnahme darstellen.» Den einen oder anderen hämischen Spruch werden sich Kate und William auf der Tribüne am Samstag also wohl gegenseitig reindrücken. Sofern das Match den erhofften Schlagabtausch liefert.