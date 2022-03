Bei diesen «Let's Dance»-Kandidaten purzelten bereits die Kilos

Mike Singer: «Ich bin wieder ein Mensch!»

Sänger Mike Singer (22) hat ganze sieben Zentimeter verloren (jetzt rund 83 Zentimeter) und vier Kilogramm abgenommen. «Das kann nicht sein. In drei Wochen. [...] Ich bin wieder ein Mensch!», zeigt sich auch der Musiker erstaunt und begeistert von dem Ergebnis. «Du bist die beste Trainerin der Welt», wendet er sich zudem an seine Trainerin und Tanzpartnerin Christina Luft (32). Kurz vor dem Staffelstart hatte Singer im Interview mit dem Sender noch erklärt, dass er «richtig dick geworden» ist und gerne zehn Zentimeter an Umfang verlieren wolle. Massimo Sinató (41), Tanzpartner von Amira Pocher (29), weiss um die «Let's Dance»-Anstrengungen und schätzt im RTL-Interview: «Bei so einem ganzen Trainingstag können schon mal so 1.800 Kalorien draufgehen!»