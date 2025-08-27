Bei diesen TV-Paaren hält die Liebe

«Hochzeit auf den ersten Blick»

In der Sat.1–Show «Hochzeit auf den ersten Blick» wagen Singles ein ganz besonderes Liebesabenteuer: Sie werden von Experten gematcht – und sehen sich zum ersten Mal direkt auf dem Standesamt. Erst nach der Hochzeit lernen sie sich in den Flitterwochen näher kennen und entscheiden dann nach sechs Wochen, ob sie verheiratet bleiben oder sich lieber wieder scheiden lassen wollen. Ein Grossteil der Paare ist inzwischen wieder getrennt, doch bei einigen Paaren hat das TV–Experiment auch zum Glück geführt. Darunter Ramona und Stephan, die sich in der dritten Staffel 2016 kennenlernten und 2022 einen Sohn bekamen. Aus der zehnten Staffel 2023 überdauerten gleich drei Paare: Marina und Kai, Marina und Robert sowie Alexandra und Heiko. Aus der elften Staffel 2024 sind noch Michelle und Fabian zusammen, die vor Kurzem sogar zusammengezogen sind.