Bei dieser Rom-Com-Fortsetzung wäre Julia Roberts sofort dabei

In ihrer Verzweiflung, sein Herz zu gewinnen, versucht Jules die Hochzeit zu verhindern und täuscht aus Verzweiflung eine Verlobung mit ihrem schwulen besten Freund George (Rupert Everett, 64) vor. Am Ende feiert Michael jedoch ein Happy End mit Kimmy. Ein weiterer Fan wollte von Roberts wissen: «Wen hätte Michael deiner Meinung nach in ‹Die Hochzeit meines besten Freundes› heiraten sollen?» Die Schauspielerin antwortete in der Talkshow prompt: «Natürlich Jules. Aber er hat Kimmy geheiratet.»