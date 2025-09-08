Bei einer Tasse Tee: William und Kate gedenken der Queen

Eigentlich war zunächst nur Prinz William für einen Solo–Termin eingeplant gewesen. Doch in letzter Minute entschied sich auch Kate laut britischen Berichten dazu, ihren Ehemann bei diesem emotionalen Anlass zu begleiten. Laut Quellen aus dem Kensington Palast sei die Prinzessin von Wales darauf bedacht gewesen, «ihren Mann bei der Würdigung und Feier des Lebens von Queen Elizabeth II. zu unterstützen».