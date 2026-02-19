Bei Fotoshooting: Charlize Theron wurde «15 Stunden lang angeschrien»

Charlize Theron liess sich von solchen Situationen nicht von ihrem Traum abhalten, in der Kreativbranche Fuss zu fassen. Um das zu erreichen, habe sie damals «die Trophäe, die attraktive Person» sein müssen. Daraus entwickelte sie eine Strategie. «Was auch immer ich mache, ich muss klug vorgehen. Ich muss die Leute überraschen und sie dazu bringen, zu sagen: ‹Moment mal, da ist noch mehr›», habe sie sich damals gedacht. Ihr einstiger Agent habe diesem Denken glücklicherweise einen Riegel vorgeschoben. «Nein, das machst du nicht. Ich möchte dich diesem Filmemacher vorstellen», habe er ihr gesagt.