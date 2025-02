Bei Grammy-Verleihung: Shakiras Söhne stehlen ihr die Show

Shakira: «Ich liebe euch»

Die 48–Jährige, die am Abend der Grammys auch Geburtstag feierte, gewann den prestigeträchtigen Musikpreis für ihr Album «Las Mujeres Ya No Lloran» – ihr erstes Studioalbum seit der Trennung von Ex–Partner Gerard Piqué (38). In ihrer emotionalen Dankesrede widmete sie die Auszeichnung auf der Grammy–Bühne ihren beiden Söhnen: «Ich möchte diesen Preis mit meinen Kindern Milan und Sasha teilen, die heute hier bei mir sind. Ich bin so stolz auf euch, auf eure gutherzige Art», erklärte die laut «E! News» sichtlich gerührte Sängerin. Während ihre Söhne ihr aus dem Publikum mit Luftküssen zujubelten, fügte Shakira demnach hinzu: «Vielen Dank, dass ihr mich so unterstützt. Ich liebe euch.»