Bei «Grill den Henssler»: Emotionaler TV-Abschied von Reiner Calmund

Reiner Calmund (76) feierte am Sonntagabend beim Auftakt des diesjährigen «Grill den Henssler–Sommerspecial» seinen Abschied von der TV–Bühne. Zum letzten Mal probierte und bewertete die Fussballmanager–Legende als Juror der Kochshow die Gerichte – und verdrückte dabei die eine oder andere Träne.
«Was für ein emotionaler Abend gestern», schreibt Calmund am Montagmorgen dann auf Instagram zu einer Fotocollage der Show. «Danke für eine unvergessliche Zeit, für euer Vertrauen, eure Unterstützung – auch an den nicht ganz einfachen Tagen – und für diese unglaubliche Verabschiedung in meiner letzten Show mit euch.»
Die bereits im Juni auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg aufgezeichnete Abschiedsshow bewegte den ehemaligen Bundesliga–Manager sichtlich. «Ich wusste vorher, dass da die Tränchen bei mir laufen und so kam es dann auch», erinnert sich Reiner Calmund bei der «Bild»–Zeitung. «Auch bei der After–Show–Party habe ich noch einmal vor allen geweint. Es war einer der schönsten Abende und die schönste Show von allen!»
In 263 Sendungen bewertete «Calli» über 1900 Gerichte. «Ich bin natürlich gerührt davon, die ganze Show ist mir schwergefallen», so der Juror. «Meine Geschmacksnerven haben jedes Mal Samba auf der Zunge getanzt», beschreibt Calmund seine kulinarischen Erlebnisse bei der Kochshow.
Gute Quoten für Abschiedsshow
Den emotionalen Abschied nach 18 Jahren in der Show wollten sich viele Fans nicht entgehen lassen. Die Kochshow mit Steffen Henssler (52) verfolgten bei VOX am Sonntagabend gute 5,9 Prozent der 14–59–Jährigen, wie RTL vermeldet. Im Schnitt sahen 1,13 Millionen Zuschauende die letzte Sendung mit Juror Calmund, die von Laura Wontorra (36) moderiert wurde.
Zu seinem Abschied bei «Grill den Henssler» dabei waren unter anderem auch Comedian Matze Knop (50), VOX–Urgestein Detlef Steves (56) und Schauspielerin Mirja Boes (54), die früher selbst in der «Grill den Henssler»–Jury sass. Auch Sternekoch Johann Lafer (67) war dabei.
Die Sendung für Calmund bildete den Auftakt zur neuen «Grill den Henssler»–Sommerstaffel mit sechs Episoden. Nach seinem Abschied übernehmen am kommenden Sonntag wechselnde Gastjuroren den Platz an der Seite von Jana Ina Zarrella (48) und Christian Rach (68). Darunter Choreograf Bruce Darnell (68), Tänzer Joachim Llambi (61) und Designer Guido Maria Kretschmer (60).
Reiner Calmund: «Ich wollte kürzertreten»
Viele Fans spekulierten, ob Reiner Calmunds Rückzug mit seinem Gesundheitszustand zusammenhängt. Im Januar war er während eines «Grill den Henssler»–Drehs zusammengebrochen und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dort diagnostizierten die Ärzte eine Herzrhythmus–Störung. «Das war nicht der Grund, aufzuhören. Ich wollte generell kürzertreten», stellte er bei der Ankündigung zum Rücktritt klar. Inzwischen gehe es ihm wieder «sehr gut», seine Gesundheit überwache er mit Blutdruckmessungen.
Völlig aus dem Showgeschäft will sich der frühere Fussballfunktionär übrigens nicht zurückziehen. «Ich werde noch kleinere Auftritte machen, vor allem im Fussball – aber keine grossen Shows mehr», kündigte er bei der «Bild» an.