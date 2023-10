Bei Instagram: Britney Spears' Fans stürzen sich auf Jessica Biel

Fans beschimpfen nun Jessica Biel

Timberlake selbst hat seinen Kommentarbereich bereits gänzlich deaktiviert, nachdem er ebenfalls unzählige Hassbotschaften erhalten hatte. Ob seine Frau diesen Schritt auch noch gehen muss? Spears–Fans nutzten in den vergangenen Tagen ihren Account, um ihren Frust loszuwerden – da sie bei Timberlake ja nicht mehr kommentieren können. Sie attackieren nun Jessica Biel und kritisieren sie wegen ihrer Hochzeit mit dem vermeintlichen Betrüger. Denn Britney Spears schreibt in ihrer Autobiografie «The Woman in Me», der Sänger habe sie während ihrer dreijährigen Beziehung mit einer «sehr berühmten Frau» hintergegangen. Zudem schockte sie mit einer weiteren Enthüllung über die damals als traumhaft geltende Beziehung: Sie sei von Timberlake schwanger gewesen und er habe sie zur Abtreibung überredet, da er so jung «kein Vater werden wollte». Spears und Timberlake waren von 1999 bis 2002 ein Paar.