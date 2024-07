Bei Konzert: Justin Timberlake reisst Witz über seine Festnahme

Justin Timberlake (43) hat bei seinem Konzert in Boston über seine Verhaftung wegen angeblicher Trunkenheit am Steuer gescherzt. «Ist heute Abend jemand hier, der Auto fährt und ... nein, das war nur ein Spass», witzelte er laut «People»–Magazin am 29. Juni auf der Bühne des TD Garden. Am 18. Juni war der Sänger in den New Yorker Hamptons von US–Polizisten verhaftet worden, weil er in seinem BMW Schlangenlinie fuhr und ein Stoppschild missachtete.