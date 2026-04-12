Bei Krebserkrankung: Olivia Munn helfen Aussagen von Prinzessin Kate

Doch dann habe sie sich in Aussagen von Prinzessin Kate wiedergefunden. «Sie hat es so prägnant ausgedrückt, und das hat mich wirklich berührt und mir ein solches Gefühl von Frieden gegeben, weil ich endlich Worte dafür hatte. Sie meinte: ‹Man denkt, die grossen Dinge sind die Dinge, über die man sich Sorgen machen muss› – ich paraphrasiere sie – ‹Aber die Behandlung, nachdem man die grossen Dinge durchgemacht hat, ist wirklich belastend und schwierig.› Und ich dachte: ‹Oh, das geht noch jemandem so.›»