Bei Militärbesuch: König Charles III. wird mit Maori-Gruss empfangen

König Charles III. unterhält sich mit Soldaten

In dem Trainingslager erhalten die ukrainischen Soldaten eine fünfwöchige Grundausbildung durch britische und andere Partnertruppen, bevor sie zum Kampf in ihr Land zurückkehren, das vor rund einem Jahr von russischen Truppen überfallen wurde. Der König wurde vom Chef der britischen Armee, General Sir Patrick Sanders (56), begleitet. Charles lobte die «erstaunlichen» Soldaten, als er ihnen dabei zusah, wie sie einen nachgebildeten Schützengraben stürmten und sich an einem Feuergefecht beteiligten. «Ich weiss nicht, wie Sie das machen. Ich bin voller Bewunderung», sagte der 74-Jährige laut BBC einem Offizier.