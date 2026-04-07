Bei Netflix: So wird das Streamen am PC oder Laptop bequemer

Wer Inhalte am Computer streamt, steuert Wiedergabe oder Lautstärke häufig über die Maus. Deutlich effizienter gelingt dies jedoch über die Tastatur. So lässt sich ein Video mit der Leertaste oder der Enter–Taste starten oder pausieren, ohne dass der Cursor bewegt werden muss. Für die Lautstärke stehen ebenfalls einfache Befehle bereit: Mit der Pfeiltaste nach oben wird der Ton lauter und mit der Pfeiltaste nach unten leiser. Mit der Taste «M» wird der Ton sofort stummgeschaltet oder die Stummschaltung wieder aufgehoben.