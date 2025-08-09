Bei Parfum-Launch: Selena Gomez glänzt im Glamour-Look

Eleganter Komplett–Look

Die 33–Jährige bewies einmal mehr ihr Gespür für elegante Auftritte und kombinierte zu ihrem Look weisse Riemchen–Heels und Perlenohrringe, während sie ihr Haar zu einem stilvollen Dutt nach hinten gekämmt hatte. Bei der Veranstaltung gesellten sich zahlreiche Influencer und Prominente zu ihr, darunter auch Sängerin Becky G (28) und Stars aus «Love Island USA». Die Kandidatinnen und Kandidaten der US–Version der Datingshow begrüsste Gomez besonders begeistert und machte deutlich, dass sie offensichtlich grosser Fan der Sendung ist.