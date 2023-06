Bei Pink-Auftritt: Fan wirft offenbar Asche seiner Mutter auf Bühne

Mehrere Auftritte in Deutschland

Die US-Sängerin befindet sich gerade in Europa auf Tour. Laut ihrer Homepage stehen in den kommenden Tagen unter anderem Shows in Berlin (28. Juni), Wien (1. und 2. Juli), München (5. und 6. Juli), Köln (8. und 9. Juli) sowie Hannover (12. und 13. Juli) an. Nach einer Show in Warschau am 16. Juli folgen ab Ende des kommenden Monats zahlreiche Konzerte in Nordamerika. Im Februar und März 2024 stehen dann Termine in Australien an.