Bei Preisverleihung: Jonathan Majors hält tränenreiche Dankesrede

Mehrere Rollen gingen nach dem Urteil flöten

In ihrer Klageschrift beschrieb seine Ex Grace Jabbari schockierende Vorwürfe häuslicher Gewalt gegen Majors, dessen Karriere zum Zeitpunkt der Vorwürfe gerade durch die Decke ging. Direkt im Anschluss an die Gerichtsentscheidung wurde der Schauspieler im Dezember 2023 von den Marvel Studios gefeuert. Er trat zuvor im Superhelden–Film «Ant–Man and the Wasp: Quantumania» und der Streaming–Serie «Loki» auf, und sollte im Marvel–Universum zum nächsten Widersacher der Avengers werden. Auch weitere Schauspiel–Engagements wie etwa die Hauptrolle in einem geplanten Biopic über Ex–NBA–Star Dennis Rodman (63) hat Majors in der Zwischenzeit verloren.