Bei Preisverleihung: Kate Hudson glänzt in Silber-Robe

Glamour–Look noch vor den Oscars

Auf dem roten Teppich setzte Hudson dabei auf einen Look, der für sich selbst sprach. Die Tochter von Goldie Hawn (80) erschien in einem trägerlosen Midikleid mit einer strukturierten, silber schimmernden Oberfläche. Am Ausschnitt war zudem schwarzer Stoff verarbeitet, was die Robe noch eleganter wirken liess. Zu dem extravaganten Abendkleid kombinierte Hudson schwarze Lackpumps, die das Halsausschnitt–Detail ihres Kleids gekonnt aufgriffen, sowie Statement–Ohrringe in Silber und Schwarz. Auf weitere Schmuckstücke verzichtete sie. Lediglich eine schwarze Sonnenbrille kombinierte die Schauspielerin kurzzeitig zu ihrer Robe, wie Bilder bei Instagram verraten.