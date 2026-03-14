Bei Preisverleihung: Kate Hudson glänzt in Silber-Robe

Zwei Tage vor der Oscarverleihung stand Kate Hudson (46) auf einer Bühne und liess sich feiern. Bei den 63. ICG Publicists Awards am Freitag in Los Angeles wurde die Schauspielerin laut «Daily Mail» mit dem «Motion Picture Showperson of the Year Award» ausgezeichnet.
Glamour–Look noch vor den Oscars
Auf dem roten Teppich setzte Hudson dabei auf einen Look, der für sich selbst sprach. Die Tochter von Goldie Hawn (80) erschien in einem trägerlosen Midikleid mit einer strukturierten, silber schimmernden Oberfläche. Am Ausschnitt war zudem schwarzer Stoff verarbeitet, was die Robe noch eleganter wirken liess. Zu dem extravaganten Abendkleid kombinierte Hudson schwarze Lackpumps, die das Halsausschnitt–Detail ihres Kleids gekonnt aufgriffen, sowie Statement–Ohrringe in Silber und Schwarz. Auf weitere Schmuckstücke verzichtete sie. Lediglich eine schwarze Sonnenbrille kombinierte die Schauspielerin kurzzeitig zu ihrer Robe, wie Bilder bei Instagram verraten.
Bei ihrer Dankesrede zeigte sich Hudson emotional. Dass Filmemachen ein ausserordentlicher Prozess sei, der nicht mit dem Ende des Drehs aufhöre, betonte sie dabei laut «The Hollywood Reporter» ausdrücklich. «Wir haben auch die Aufgabe, diese Magie zu den Zuschauern zu bringen – und Publicity spielt dabei eine riesige Rolle», sagte die Schauspielerin bei der Zeremonie. «Ich bin die Showperson, und ihr seid das Schiff.»
Auch der TV–Bereich wurde an dem Abend, der die Öffentlichkeitsarbeit in der Unterhaltungsbranche in den Mittelpunkt stellte, geehrt: Schauspieler Noah Wyle (54) erhielt den «Television Showperson of the Year Award» für seine Rolle in der Serie «The Pitt». Weitere Auszeichnungen gingen an die Produktionen «Sinners» und ebenfalls «The Pitt». Talkshow–Star Jimmy Kimmel (58) erhielt den President's Award.
Am Sonntag steht die 98. Oscarverleihung an – und Hudson ist zum ersten Mal seit 25 Jahren wieder nominiert. Für ihre Rolle in «Song Sung Blue» darf sie auf den Preis in der Kategorie «Beste Hauptdarstellerin» hoffen.