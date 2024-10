Bei Samoa-Reise: König Charles spricht über «schmerzhafte» Historie

Auf Samoa findet aktuell das Gipfeltreffen der 56 Commonwealth–Mitgliedstaaten statt. Auch König Charles (75) wohnt der Veranstaltung bei, gemeinsam mit Königin Camilla (77) war der britische Monarch bereits am Mittwoch (23. Oktober) in den Pazifikstaat angereist. In seiner Rede sprach König Charles, der zum ersten Mal den Vorsitz bei einem Treffen von Commonwealth–Präsidenten und Premierministern innehatte, eines der düstersten Kapitel in der gemeinsamen Geschichte an – den transatlantischen Sklavenhandel.