Bei «Sommerhaus»-Paar Ben und Sissi Melzer wurde eingebrochen

Dann erzählt das Paar, was genau passiert ist. Die beiden waren zunächst auf einem Konzert. Als sie die Tür ihres Zuhauses aufsperrten, «ist unser Herz kurz stehen geblieben – bei uns wurde eingebrochen». Es sei für sie «schwer in Worte zu fassen wie hilflos man sich in diesem Moment fühlt. Als ob jemand nicht nur in unser Zuhause, sondern auch in unser Leben eingebrochen wäre.»