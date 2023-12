Bei Steffen Hallaschka: Til Schweigers Jahr «hatte kleinen Knick»

Til Schweigers Jahr hatte «einen kleinen Knick»

«Dieses Jahr fing bombastisch an und hatte dann einen kleinen Knick», sagte der Schauspieler rückblickend auf das Jahr 2023. Im Frühjahr waren gegen Schweiger schwere Anschuldigungen aufgekommen. In einem Bericht des «Spiegels» warf man ihm Macht– und Alkoholmissbrauch am «Manta Manta»–Set vor. Das habe Schweiger anfangs «gar nicht ernst genommen», wie er Hallaschka erklärte. «Herrschsüchtig war ich noch nie, ich habe nie meine Macht missbraucht», stellte er klar.