Bei Treffen mit Olaf Scholz: König Charles plaudert über Fussball-EM

«Bei dem Treffen diskutierten 46 europäische Staats– und Regierungschefs über eine Reihe internationaler Herausforderungen, Chancen und unsere gemeinsamen Werte», hiess es zu der Veranstaltung nördlich von Oxford in einem Instagram–Post der «Royal Family». Der an Krebs erkrankte Charles hat eine arbeitsreiche Woche hinter sich. Anfang der Woche reiste er mit Ehefrau Königin Camilla (77) für zwei Tage auf die britischen Kanalinseln. Am Mittwochmittag (17. Juli) eröffnete er bei einer traditionsreichen Zeremonie das Parlament in London. Begleitet wurde er auch zu diesem Termin von Königin Camilla, die an dem Tag ihren 77. Geburtstag feierte.