Bei US Open: «Bridgerton»-Star Simone Ashley turtelt mit Unbekanntem

Jackson ist seit zwei Jahren von Jodie Turner–Smith (38) geschieden. Ashley galt seit Januar dieses Jahres als Single. Nach fast drei Jahren trennte sie sich von ihrem Freund Constantin Klein. Ihre Liebe zu ihm deutete der Netflix–Star erstmals im November 2022 im Gespräch mit der britischen «Vogue» an. Damals sagte sie, sie sei «sehr glücklich». Etwa ein halbes Jahr später, im März 2023, bestätigten Ashley und Klein mit einem Instagram–Post ihre Beziehung.