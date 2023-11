Beichte von Jan Ullrich: Whiskey und Kokain hätten ihn fast umgebracht

«Der Mix aus Whiskey und Kokain hat mein Herz kälter gemacht», versucht Ullrich zu erklären. Er habe deswegen kaum noch etwas gespürt: «Es holt all die bösen Eigenschaften in dir hoch. Es macht dich innerhalb kürzester Zeit zum Monster.» Wenn man kein Herz mehr habe, sei man auch kein Mensch mehr, so Ullrich.