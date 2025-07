Beim Aufprall gestorben: Neue Erkenntnisse zu Felix Baumgartners Tod

Seine Lebensgefährtin hielt seine Hände

Zuletzt hatte Baumgartners Lebensgefährtin Mihaela Schwartzenberg (55) in einem emotionalen Beitrag die dramatischen Minuten vom 17. Juli geschildert. Die rumänische Moderatorin schrieb auf ihrer Facebookseite, dass sie nach dem Aufprall an seiner Seite war: «Er starb bei dem, was er am meisten liebte – dem Fliegen – an einem glücklichen Ort, an den wir zum dritten Mal kamen, während ich seine Hände hielt und ihn anschrie, zu kämpfen.»