Beim Babygeschlecht verplappert: Jana Schölermann nimmt es gelassen

Seit 2019 verheiratet

Jana und Thore Schölermann lernten sich 2010 am Set der ARD–Serie «Verbotene Liebe» kennen, in der sie beide mehrere Jahre lang zu sehen waren. Im September 2019 heiratete das Paar. Im Dezember 2021 wurde die gemeinsame Tochter geboren. Am 14. Januar 2024 gab das Paar dann mit einem gemeinsamen Instagram–Posting die erneute Schwangerschaft bekannt.