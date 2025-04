Beim Coachella: Linken-Ikone Bernie Sanders mit Clairo auf der Bühne

Der 83–Jährige, der tagsüber auf einer Demonstration mit mehr als 35.000 Teilnehmern in Los Angeles teilgenommen hatte, betrat kurz vor Clairos Auftritt die Bühne und appellierte in typischer Bernie–Manier an das junge Publikum, sich für soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und universelle Gesundheitsversorgung einzusetzen. «Dieses Land steht vor grossen Herausforderungen und die Zukunft Amerikas hängt von eurer Generation ab», sagte er.