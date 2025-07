Beim Staatsbankett: König Charles begrüsst die Macrons auf Französisch

König Charles (76) hat das Staatsbankett zu Ehren des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (47) und dessen Ehefrau Brigitte Macron (72) am Dienstagabend auch genutzt, um sein Französisch unter Beweis zu stellen. Nach seiner Begrüssung en français wechselte er dann aber doch vornehmlich auf Englisch und betonte in seiner Ansprache in der festlich geschmückten St.–Georges Halle auf Schloss Windsor die «tiefe und fortwährende Freundschaft» zwischen Grossbritannien und Frankreich, die es zu feiern gelte.