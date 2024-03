Beine im Fokus: 2024 ist das Jahr der Micro-Shorts

Lange Beine stehen 2024 so im Fokus wie noch nie: Shorts sind dieses Jahr zurück und präsentieren sich so modern, kurz und eng anliegend wie selten zuvor. Die Micro–Shorts sind dabei auf dem besten Weg, den Mini–Röcken, die im letzten Jahr auf dem Vormarsch waren, den Rang in Sachen angesagtester Modetrend des kommenden Sommers abzulaufen. Zudem sind sie um einiges leichter in den Alltag zu integrieren, als der derzeit vor allem bei den Promis beliebte «No–Pants–Trend». So trägt man Micro–Shorts jetzt: