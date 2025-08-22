Beisetzung in Fussball-Urne: Promis nehmen Abschied von Ulli Potofski

Prominente Gäste aus Sport und Medien

Die Trauerfeier begann um 11.04 Uhr in der Friedhofshalle. Für die Fans ausserhalb des Gebäudes, die Schalkefahnen und –schals mitgebracht hatten, wurde die Feier auf Grossbildschirmen übertragen. Unter den Gästen waren auch zahlreiche Prominente aus der Fussball– und Medienwelt, darunter Hans–Joachim Watzke, Vorstandsvorsitzender von Borussia Dortmund, sowie der frühere Sportmoderator Werner Hansch. Aus der Schalker Familie waren unter anderem Sportvorstand Frank Baumann und ehemalige Spieler wie Olaf Thon, Gerald Asamoah und Mathias Schipper anwesend.