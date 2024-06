Bekannt aus «Bodyguard» und «Demolition Man»: Bill Cobbs ist tot

Er ist einer dieser Schauspieler gewesen, dessen Namen vielleicht nicht jeder kannte – sein Gesicht aber sehr wohl. Bill Cobbs, der selbst in kleinen Rollen die Show zu stehlen vermochte und etwa im 90er–Hit «Bodyguard» Whitney Houstons (1963–2012) Manager verkörperte, ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Das berichtet unter anderem die US–amerikanische Branchenseite «The Hollywood Reporter» und beruft sich auf einen Mann namens Chuck I. Jones – den Publizisten des Stars. Demnach verstarb Cobbs in seinem Zuhause in der kalifornischen Stadt Riverside am vergangenen Dienstag (25. Juni). Als Todesursache gab Jones natürliche Umstände an.