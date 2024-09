Bekannt aus «Karate Kid»: Chad McQueen ist gestorben

Von «Karate Kid» bis Sportwagenrennen

Chad McQueen war bekannt für seine Rolle des Dutch in «Karate Kid» (1984), die er zwei Jahre später in «Karate Kid II – Entscheidung in Okinawa (1986) wiederaufnahm. Er spielte in weiteren Filmen mit, bevor er die Filmindustrie verliess, um ab den 1990er Jahren Sportwagenrennen zu fahren. Einen letzten Auftritt als Schauspieler hatte er in »Fall" (2001).