Bekannt aus Kultserie «Fawlty Towers»: Prunella Scales ist tot

Prunella Scales (1932–2025) ist tot. Die britische Schauspielerin, die als Sybil Fawlty in der legendären BBC–Comedyshow «Fawlty Towers» bekannt wurde, verstarb am Montag, dem 27. Oktober, friedlich in ihrem Londoner Zuhause. Das gab unter anderem ihr Sohn Samuel West auf X bekannt.
«Obwohl Demenz sie 2013 zum Rückzug aus einer bemerkenswerten Schauspielkarriere von fast 70 Jahren zwang, lebte sie weiterhin zu Hause», heisst es in einer Erklärung der Familie. Und weiter: «Sie schaute am Tag vor ihrem Tod noch ‹Fawlty Towers›.» Die Familie danke allen, die Scales «am Ende ihres Lebens so wundervolle Pflege zukommen liessen. Ihre letzten Tage waren komfortabel, zufrieden und von Liebe umgeben».
Kultserie «Fawlty Towers»
Zwischen 1975 und 1979 spielte Scales in der Comedy–Serie «Fawlty Towers» an der Seite von Monty–Python–Legende John Cleese (86), verkörperte darin Sybil Fawlty, die Ehefrau der cholerischen Hauptfigur Basil Fawlty (Cleese). Zwei Staffeln mit je sechs Episoden wurden von der BBC ausgestrahlt.
«Wundervolle Komikerin»
Der heute 86–jährige ehemalige Monty–Python–Star Cleese würdigte die Verstorbene in der Zwischenzeit in einem Statement, aus dem die BBC zitiert. «Wie überaus traurig. Pru war eine wirklich wunderbare Komikerin. Ich habe mir kürzlich bei Recherchen für ein Buch einige Ausschnitte aus ‹Fawlty Towers› angesehen. Szene für Szene war sie einfach perfekt», bemerkt er.
Und weiter: «Sie war eine sehr liebenswürdige Frau, die einen Grossteil ihres Lebens damit verbrachte, sich zu entschuldigen. Ich habe sie deswegen oft aufgezogen. Ich mochte sie sehr, sehr gerne.»
Nach «Fawlty Towers» blieb Scales eine gefragte Darstellerin. In den 1980er Jahren war sie in der Serie «Mapp & Lucia» zu sehen, spielte in Filmen wie «The Lonely Passion of Judith Hearne» (1987), «Wiedersehen in Howards End» (1992), «Wolf» (1994) an der Seite von Jack Nicholson (88) und «Eine sachliche Romanze» (1995). Ihr langjähriger Ehemann Timothy West (1934–2024), dem sie 1963 das Jawort gegeben hatte, war im November 2024 verstorben.