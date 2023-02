Bekannt aus «Lindenstrasse» und «Tatort»: Dieter Schaad ist tot

Dieter Schaad startete seine Schauspielkarriere in den 1940er Jahren auf der Theaterbühne. Ende der 1980er Jahre übernahm er die Rolle des Dr. Manfred Pauli in der beliebten ARD-Serie «Lindenstrasse». In 23 Episoden war er bis Mitte der 1990er Jahre darin zu sehen. Er spielte zudem in vielen weiteren bekannten Fernsehformaten mit, unter anderem im «Tatort», «Die Kommissarin», «Ein Fall für zwei» oder «Forsthaus Falkenau». Insgesamt soll er in etwa 120 Fernsehproduktionen mitgewirkt haben. Bis zuletzt konnten ihn die Zuschauer sehen, unter anderem im «Tatort: Lenas Tante» der Ludwigshafener Ermittlerin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts), der Ende Januar im Ersten lief.