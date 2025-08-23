Bekannt aus Netflix-Serie: Auch Lyle Menendez bleibt in Haft

Ein Fall, der die USA fesselte

Die Brüder Lyle und Erik Menendez waren im Jahr 1996 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Sie hatten ihre Eltern José und Kitty Menendez 1989 in der Villa der Familie in Beverly Hills erschossen. Der Fall bewegte die US–Öffentlichkeit wie kaum ein zweiter. Die Verteidigung argumentierte damals, die jungen Männer hätten aus Notwehr gehandelt – nach jahrelangem sexuellen Missbrauch durch den Vater. Die Staatsanwaltschaft hingegen sah als Motiv das millionenschwere Erbe der Familie.