Bekannt aus Netflix-Serie: Keine Bewährung für Erik Menendez

Das Gremium aus zwei Kommissaren befragte Menendez demnach den ganzen Tag über seine Motive für die Tat und über Regelverstösse im Gefängnis. Am Ende stand fest: Erik Menendez bleibt vorerst hinter Gittern. Sein älterer Bruder Lyle (57), der im selben Gefängnis in San Diego inhaftiert ist, muss am Freitag vor die Bewährungskommission. Es gilt als höchst unwahrscheinlich, dass das Gremium in seinem Fall zu einem anderen Entschluss kommt.