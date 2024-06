Bekannt aus «Sabrina - Total Verhext!»: US-Star Martin Mull ist tot

Aus diesen Filmen und Serien kennt man Martin Mull

Martin Mull begann seine Karriere als Stand–up–Comedian und hatte seine erste grosse Rolle in der Comedy–Serie «Mary Hartman, Mary Hartman». Als Schauspieler fasste er in den 1970er Jahren Fuss. Unter anderem war er in Filmen wie «Mrs. Doubtfire – Das stachelige Kindermädchen» oder «Mr. Mom» zu sehen und hatte Dauerrollen in Fernsehserien wie «Roseanne» und «Sabrina – Total Verhext!».