«Beklaute Frauen»: Diese drei Wissenschaftlerinnen sollte jeder kennen

Rosalind Franklin

«Gut. Nassfoto», vermerkte die Biochemikerin Dr. Rosalind Franklin (1920–1958) am 2. Mai 1952 auf einer sauberen Röntgenaufnahme, die endlich letzte Hinweise zur Entschlüsselung der DNA bringen sollte. Knapp 100 Kilometer entfernt von Franklins Labor im King's College London forschten an der Universität Cambridge zeitgleich zwei Männer, James Watson und Francis Crick, am selben Problem, scheiterten jedoch immer wieder mit ihren Modellen aus Pappe, Drähten und Plastikkügelchen.