Bekommt Chris Hemsworth bald Konkurrenz aus der eigenen Familie?

Er schuldet seiner Frau eine Karriere

Seine tolle Familie verdankt der «Thor»–Hammerschwinger Ehefrau Elsa Pataky, mit der er seit 2010 verheiratet ist. Bei der Enthüllung seines Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame am 23. Mai 2024 sagte Hemsworth voller Demut: «Ich möchte mich bei meiner wunderbaren Frau bedanken, die während meiner gesamten Karriere an meiner Seite war und mich unendlich ermutigt und unterstützt hat. Und es ist mir nicht entgangen, dass sie ihre eigenen Träume zurückgestellt hat, um meine zu unterstützen. Ich stehe für immer in deiner Schuld.»